Раскрыта цена Chery iCar 03, который завезут в Россию

На домашнем рынке китайский автопроизводитель Chery начал принимать заказы на электрический кроссовер iCar 03 и раскрыл его стоимость. Об этом пишет «Российская газета».

В базовой комплектации заднеприводный Chery iCar 03 можно приобрести с одним электромотором мощностью 184 л.с. Емкость батареи - 51 кВт·ч, она обеспечивает запас хода на 401 км. Стоимость такой версии в Поднебесной начинается от ¥129,8 тыс. (около 1,7 млн руб. по курсу на момент публикации). Цены на комплектацию модели с аккамулятором на 66 кВт·ч и запасом хода 501 км стартуют от ¥159,8 тыс. (2 млн руб.).

Полноприводные Chery iCar 03 с мотором мощностью 279 л.с. и батареей с разной емкостью продают примерно за ¥159,8 тыс.-185,8 тыс. (от 2 млн руб. до 2,4 млн руб.).

До этого китайский автобренд Chery запустит в России новую марку автомобилей. Она будет называться Chery Tiggo. Отмечается, что всего в 2024 году на российском рынке появится два электрокара и три подключаемых гибрида.

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