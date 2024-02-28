Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Раскрыта цена Chery iCar 03, который завезут в Россию

Chery назвала стоимость iCar 03, который появится на российском рынке в 2025 году

close
100%
Chery

На домашнем рынке китайский автопроизводитель Chery начал принимать заказы на электрический кроссовер iCar 03 и раскрыл его стоимость. Об этом пишет «Российская газета».

В базовой комплектации заднеприводный Chery iCar 03 можно приобрести с одним электромотором мощностью 184 л.с. Емкость батареи - 51 кВт·ч, она обеспечивает запас хода на 401 км. Стоимость такой версии в Поднебесной начинается от ¥129,8 тыс. (около 1,7 млн руб. по курсу на момент публикации). Цены на комплектацию модели с аккамулятором на 66 кВт·ч и запасом хода 501 км стартуют от ¥159,8 тыс. (2 млн руб.).

Полноприводные Chery iCar 03 с мотором мощностью 279 л.с. и батареей с разной емкостью продают примерно за ¥159,8 тыс.-185,8 тыс. (от 2 млн руб. до 2,4 млн руб.).

До этого китайский автобренд Chery запустит в России новую марку автомобилей. Она будет называться Chery Tiggo. Отмечается, что всего в 2024 году на российском рынке появится два электрокара и три подключаемых гибрида.

Ранее «Автодор» через суд заставят отремонтировать ямы на трассе на М-4 «Дон».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами