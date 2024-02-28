Новая Tesla Roadster разгоняется менее чем за секунду до 100 км/ч

Илон Маск утверждает, что новая Tesla Roadster способна разгоняться до 60 миль в час (96 км/ч) менее чем за секунду. Об этом миллиардер сообщил на своей странице в социальной сети X.

«[Способность разгоняться] с 0 до 100 км/ч менее, чем за 1 секунду — это наименее интересная часть», — добавил глава Tesla.

Маск подтвердил, что к сегодняшнему дню завершена стадия проектирования модели, дизайн машины также окончательно согласован. По словам бизнесмена, «другого такого автомобиля, [как Tesla Roadster], больше никогда не будет, если его вообще можно назвать автомобилем». Также Маск считает, что презентация новинки «станет самой яркой в истории». Она ожидается в этом году, поставки начнутся в 2025-м.

С момента дебюта концепции Roadster прошло примерно шесть с половиной лет. Ожидается, что полноприводная модель сможет развивать скорость более 250 миль в час (402 км/ч) и преодолевать 620 миль на одной зарядке (997 км). Цены на Roadster варьируются от $200 тыс. до $250 тыс.

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