Названы марки автомобилей, которые больше всего радуют своих владельцев

Агентство J.D. Power представило список электрокаров, которыми наиболее довольны их владельцы. Результаты опубликованы на сайте организации.

В рамках исследования автомобили разделили по ценовой категории. Согласно опубликованным результатам, в массовой и премиальной группах лидируют электрокары BMW. Так, в рейтинге дорогих машин первое место заняла BMW i4. На второй и третьей строчках разместились модели Rivian: пикап R1T и кроссовер R1S. Также в топ-5 вошли Tesla Model 3 и Model Y.

В массовом сегменте лидирует электрокар Mini Cooper. За ним следуют Ford Mustang Mach-E и Ionqi 6. Пятерку лучших замкнули Nissan Airya и Chevrolet Bolt.

В J.D. Power добавили, что 39% респондентов, недавно пересевших на электромобили, хотят перейти на гибрид или машину с ДВС из-за проблем с общественными зарядными станциями. Однако водители, которые ездят уже на втором или третьем электрокаре, менее охотно (19%) отказались бы от аккумуляторного транспорта.

До этого китайская машина впервые вышла в финал конкурса «Автомобиль года». Речь идет о модели BYD Seal. За победу электрокар поборется с кроссоверами Kia EV9 и Volvo EX30. Примечательно, что вторую модель собирают в Китае. Это значит, что в последнем этапе конкурса, по сути, будут участвовать сразу два авто из Поднебесной.

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