Автозавод Volkswagen под Калугой не сможет возобновить выпуск автомобилей в ближайшее время

Бывший автозавод Volkswagen в Калуге останется в простое после 29 февраля. Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на первичную профсоюзную организацию АСМ ООО «Фольксваген Груп Рус».

«Всем сотрудникам необходимо будет прибыть на завод 1 марта 2024 года для ознакомления со следующим периодом простоя и формой его организации», — заявили в профсоюзе.

Концерн Volkswagen объявил об остановке производства автомобилей в Калуге и контрактной сборки в Нижнем Новгороде 3 марта 2022 года. Компания связала решение с нарушением логистических цепочек на фоне санкций Запада из-за событий на Украине. В Нижнем Новгороде на площадке ГАЗа выпускались модели Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq и Skoda Octavia, а на собственном заводе немецкой группы в Калуге — Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сказал, что автозавод Volkswagen в Калуге предполагается перезапустить в течение первого полугодия 2024 года.

Ранее сообщалось, что в России представили семиместный кроссовер Dongfeng за 4 млн рублей.