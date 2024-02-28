Россиянам рассказали, чем чреваты поездки с почти пустым бензобаком

Поездки с горящей лампочкой уровня топлива могут нанести серьезный вред автомобилю. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илью Иванского.

«Поездки с минимальным количеством бензина в баке чреваты рядом негативных последствий. Во-первых, может перегреться топливный насос, а затем из-за этого и выйти из строя, во-вторых, в пустом бензобаке начинает накапливаться конденсат, что может вызвать последующие трудности с запуском двигателя», — заявил автоэксперт.

Он напомнил, что лампочка загорается в случае, если бензина осталось еще примерно на 10-20 км в зависимости от стиля езды и дорожных условий. По словам Иванского, при высокой скорости и резких маневрах расход топлива значительно растет. Автоэксперт посоветовал не игнорировать датчик запаса бензина, чтобы не остаться на трассе вдали от АЗС.

До этого россиянам объяснили причину ограничения поставок импортных запчастей. Решение может быть связано с планами наладить производство автокомпонентов внутри России. Однако они часто уникальны для каждого автомобиля, поэтому могут возникнуть проблемы.

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