Раскрыта стоимость Lada Vesta с новым мотором и вариатором

По сравнению с прежними моделями, сумма доплаты за Lada Vesta с новым вариатором составит примерно 100-150 тыс. руб. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азата Тимерханова и обозревателя автомобильного портала «Дром» Сергея Цыганова.

«Если провести сравнение с предыдущим поколением Vesta, то тогда доплата за двигатель альянса Renault-Nissan и вариатор Jatco составляла 50 тыс. руб. Какой она будет сейчас за двигатель 1.8 Evo и «автомат», сказать сложно, но лично я считаю, что вряд ли превысит 100 тыс. рублей», — заявил Тимерханов.

Он напомнил, что сегодня самые доступные и популярные версии Lada Vesta с механической коробкой передач стоят порядка 1,5-2 млн руб. Тимерханов считает, что основными конкурентами для седанов Vesta и Vesta Cross с вариатором будут BAIC U5 Plus, Changan Alsvin, Geely Emgrand, Kaiyi E5 и Omoda S5.

Сергей Цыганов, в свою очередь, полагает, что Lada Vesta с новым агрегатом станет дороже как минимум на 150 тыс. руб., а конкурировать будет с Changan Alsvin и Kaiyi E5.

До этого выяснилось, что «АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Vesta с двигателем 1,8 л и бесступенчатым вариатором. Компания пока не раскрыла информацию о дате старта продаж, комплектациях и ценах. Однако отмечается, что первая партия двухпедальных авто с новым мотором сошла с конвейера предприятия в Тольятти.

Затем автоэксперт Ракитин раскрыл, насколько надежен новый вариатор Lada Vesta.

Ранее китайская компания Chery сообщила, что начнет продажи EQ7 в России.