Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Минпромторг согласился по просьбе «АвтоВАЗа» снизить господдержку китайских электрокаров

Минпромторг исключит из господдержки нелокализованные китайские электрокары

close
100%
Lada

Минпромторг согласен с доводами «АвтоВАЗа» о необходимости скорректировать систему государственной поддержки спроса на электромобили в России и поставить ее в зависимость от степени локализации машин. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«Минпромторгом России поддерживается предложение «АвтоВАЗа» по установлению требований по локализации электромобилей, участвующих в государственных программах стимулирования спроса. Также ведется активная работа в рамках Федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», — рассказали в пресс-службе министерства.

Этот проект направлен на насыщение внутреннего рынка отечественными автомобилями, работающими на альтернативных источниках энергии (тяговая аккумуляторная батарея и водородный топливный элемент), а также развитие зарядной инфраструктуры, добавили в Минпромторге.

С предложением донастроить механизмы стимулирования спроса на электромобили выступил накануне президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

«Объем выпуска будет напрямую зависеть от спроса и дополнительной балансировки мер государственной поддержки. е-Largus по цене конкурирует с нелокализованными китайскими электромобилями. Их добавленная стоимость формируется за границей, но при этом покупатели этих машин в России получают государственную поддержку, размер которой фактически равен цене на новую Lada Granta в средней комплектации», — отметил он по случаю начала тестовой сборки в Ижевске пассажирских версий Lada Largus, в том числе электрического eLargus.

О ситуации с производством электрокаров в России и поддержкой спроса на них со стороны государства читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее были обнародованы первые патентные изображения Lada Iskra.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами