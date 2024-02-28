Минпромторг согласился по просьбе «АвтоВАЗа» снизить господдержку китайских электрокаров

Минпромторг согласен с доводами «АвтоВАЗа» о необходимости скорректировать систему государственной поддержки спроса на электромобили в России и поставить ее в зависимость от степени локализации машин. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«Минпромторгом России поддерживается предложение «АвтоВАЗа» по установлению требований по локализации электромобилей, участвующих в государственных программах стимулирования спроса. Также ведется активная работа в рамках Федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», — рассказали в пресс-службе министерства.

Этот проект направлен на насыщение внутреннего рынка отечественными автомобилями, работающими на альтернативных источниках энергии (тяговая аккумуляторная батарея и водородный топливный элемент), а также развитие зарядной инфраструктуры, добавили в Минпромторге.

С предложением донастроить механизмы стимулирования спроса на электромобили выступил накануне президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

«Объем выпуска будет напрямую зависеть от спроса и дополнительной балансировки мер государственной поддержки. е-Largus по цене конкурирует с нелокализованными китайскими электромобилями. Их добавленная стоимость формируется за границей, но при этом покупатели этих машин в России получают государственную поддержку, размер которой фактически равен цене на новую Lada Granta в средней комплектации», — отметил он по случаю начала тестовой сборки в Ижевске пассажирских версий Lada Largus, в том числе электрического eLargus.

О ситуации с производством электрокаров в России и поддержкой спроса на них со стороны государства читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее были обнародованы первые патентные изображения Lada Iskra.