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На российский рынок вышел китайский клон Toyota Alphard

Китайский клон Toyota Alphard представили в РФ с официальной гарантией

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autohome.com.cn

Китайский автобренд GAC провел 27 февраля в Москве презентацию нового минивэна M8. У дилеров машину можно будет купить за 5,5-6,5 млн рублей.

Длина автомобиля составляет 5212 мм, ширина — 1893 мм, высота — 1823 мм. Колесная база — 3070 мм. В салоне могут разместиться семь человек. Минивэн оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 231 л. с. Мотор работает с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод только передний.

В комплектацию входят климат-контроль, передние и боковые подушки безопасности. Опционально будет доступна задняя подушка безопасности.
В максимальной комплектации GAC M8 оснащен электромагнитной подвеской, откидными столиками, секционной панорамной крышей, функцией памяти положений сидений второго ряда. На машину будет предоставляться официальная гарантия автопроизводителя.

До этого стало известно, что в марте на российском рынке появится большой кроссовер BAIC X75. В BAIC X75 называют одним из самых габаритных автомобилей подобного типа. Колесная база машины составляет 2800 мм, а длина, ширина и высота – 4745, 1892 и 1715 мм соответственно. В сиденья авто встроена система подогрева, вентиляции и массажа.

Ранее сообщалось, что в Китае представили внедорожник BYD YangWang U8, который может плавать.

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