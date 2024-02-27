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«Автотор» начал производить новую китайскую марку для России

В России начали производить китайские автомобили Forthing

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Автодор

В Калининграде на заводе «Автотор» идет подготовка к производству нескольких моделей китайского бренда Forthing: кроссоверов T5, T5 Evo и минивэна Forthing M4 Yacht. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru». Начало производства запланировано на март текущего года, а старт продаж — на первый квартал.

«В ходе подготовки проводится обучение линейного персонала, оснащается конвейерная линия, ведется монтаж оборудования и тестирование программного обеспечения, изготовление специальных стендов для проверки систем активной безопасности автомобилей, осуществляется настройка и наладка автоматизированных элементов конвейера», — отмечают в «Автоторе».

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Автодор

Подготовка ведется уже несколько месяцев. В группу запуска вошли специалисты Инновационно-технологического центра «Автотор» и представители компании Dongfeng, владеющей брендом. Официальным дистрибутором Forthing в России стала компания «Иксен Мотор Рус».

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Отмечается, что в рамках сотрудничества при производстве автомобилей Forthing предусмотрено использование локальных комплектующих «с поэтапным наращиванием уровня локализации».

Ранее в России начались продажи автомобилей под брендом Solaris.

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