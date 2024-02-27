BAIC объявила дату появления в России крупного кроссовера X75

Китайская автомобильная компания BAIC в марте выведет семейный кроссовер X75 на российский рынок. Об этом говорится на сайте офиса бренда в РФ.

В BAIC X75 называют одним из самых габаритных автомобилей подобного типа. Колесная база машины составляет 2800 мм, а длина, ширина и высота – 4745, 1892 и 1715 мм соответственно. В сиденья авто встроена система подогрева, вентиляции и массажа.

Кроссовер оснастили 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 177 л.с., несколькими сенсорными дисплеями и широким набором ассистентов помощи водителю.

Отмечается, что X75 будет самой «возрастной» моделью в линейке кроссоверов X. На сегодняшний день в нее входят BAIC X35, X55 и X7.

До этого Минпромторг пополнил список машин для чиновников французской и китайскими машинами. В перечень вошли автомобили BAIC моделей U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7, которые собираются на калининградском «Автоторе».

Также 12 февраля были названы сроки появления в России новой версии внедорожника BAIC BJ40.

Ранее BAIC ответил на критику владелицы сломавшегося нового седана U5 Plus.