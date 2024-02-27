На видео попал момент выпадения пассажирки из «Жигулей» при ДТП

В Красном Селе Ленинградской области водитель «Жигулей» не стал уступать дорогу Kia Soul и столкнулся с ним. Об этом сообщает паблик «Транспортный Коллас, Красное Село» в социальной сети «Вконтакте». Там же опубликована видеозапись ДТП.

«От сильнейшего удара «Жигули» раскрутило и находящаяся в салоне пассажирка вылетела через заднее стекло на газон. Скорее всего пассажирка пренебрегла ремнями безопасности, ведь именно для таких случаев они и созданы, для удерживания людей», — говорится в сообщении.

Женщина доставлена в больницу. О состоянии водителей ничего не известно.

До этого стало известно, что на юге Москвы автомобиль такси выехал на встречную полосу и врезался в три автомобиля. После этого он вылетел с проезжей части в зону проведения дорожных работ и остановился. О пострадавших в результате ДТП и его причинах не сообщается, информация уточняется.

Ранее в Новокузнецке бизнесмен, который разорился и стал таксистом, сжег Toyota Land Cruiser 300 более удачливого конкурента.