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Renault сделала первый в мире автомобиль с держателем для хлебного багета

Renault 5 стал первым в мире автомобилем с багетодержателем

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Renault

Разработчики нового Renault 5 встроили в салон электромобиля держатель для хлеба. Об этом говорится в пресс-ките на сайте производителя.

«Renault 5 E-Tech Electric станет первым в мире автомобилем, который специально оборудован для перевозки багетов из пекарен. Больше никакой муки или крошек на вашей прекрасной обивке!» — сообщается в тексте.

С правой стороны салона автомобиля установлена плетеная корзина, в которую можно класть хлеб или цветы. Ее создали при участии французского производителя корзин Маргариты Херлан. Аксессуар напоминает вазу для цветов, которой ранее оснастили Volkswagen Beetle, отмечает издание Motor1.

Кроме того, в новой модели установили рычаг переключения передач в форме губной помады, а на капоте у машины есть экран, который показывает уровень заряда батареи. К созданию звукового сопровождения электромобиля привлекли музыканта Жана-Мишеля Жарра. В частности, он озвучил сигналы оповещения водителя.

Ранее трековый гиперкар Bugatti Bolide получил самые большие тормоза в истории.

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