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Появились первые патентные изображения Lada Iskra

В базе Роспатента появились первые изображения Lada Iskra

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ФИПС

Изображения автомобиля Lada Iskra появились в базе Роспатента сразу после заявления главы «АвтоВАЗа» о скорой премьере этой модели.

Судя по изображениям, это автомобиль в кузове «универсал», стилистически напоминающий Lada Vesta. Машина получила рейлинги, литые колесные диски, повторители поворота в зеркалах заднего вида и антенну в виде акульего плавника на крыше.

В патенте говорится, что одним из авторов проекта является Стив Маттин, который занимал на «АвтоВАЗе» должность директора по дизайну с 2011 по 2020 год. Под его руководством был разработан новый фирменный стиль марки с «икс-фейсом» и внешность современного модельного ряда Lada — в том числе моделей Lada Vesta и XRay.

Летом 2023 года прототип Lada Iskra, который вывели на дорожные испытания, попал на видео в Тольятти. Как рассказывал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, выпуск Iskra планируется начать в конце 2024 года, старт продаж намечен на первый квартал 2025 года. Бюджетная Iskra будет продаваться параллельно с Granta, которую планируется снять с производства после 2026-2027 года.

Полная гамма кузовных модификаций Lada Iskra будет включать три версии: седан, хетчбэк и кросс-хетчбэк.

Ранее сообщалось, что в Ижевске выпустили первую партию универсалов Lada Largus.

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