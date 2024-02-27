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Отец потерял сына, когда катал его в кузове «Газели»

В Тюмени отец потерял ребенка, когда катал его в кузове «Газели»

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ГИБДД Тюменской области

В Тюмени 8-летний мальчик выпал из кузова «Газели», куда его посадил отец. Об этом местное отделение ГИБДД сообщило в своем Telegram-канале.

«ДТП произошло вчера вечером на ул.Чаркова, 28. По предварительным данным, ребенок с родителями возвращался с дачи на тентованной «Газели». Желая «развлечь» сына, отец посадил его в кузов автомобиля», — говорится в публикации.

В ходе поездки «Газель» остановилась на светофоре, при этом школьник подумал, что уже приехал домой и подвинулся к краю кузова. Затем машина вновь начала движение, тент расстегнулся, и ребенок выпал на проезжую часть. Отцу мальчика сообщил о произошедшем водитель проезжавшего мимо автомобиля. Ребенок получил ушибы, а его родителя привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобилях.

До этого чебоксарский «Ромео» на Mercedes похитил девушку и повез ее на свидание. На него завели уголовное дело.

Ранее в Москве таксист устроил массовое ДТП и вылетел с проезжей части.

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