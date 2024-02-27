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В Китае показали плюшевый автомобиль с ушами на крыше

Wuling представил хетчбэк Bingo Mickey с плюшевым кузовом и большими ушами

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Wuling

Китайский автопроизводитель Wuling представил необычную версию модели Bingo, которая получила название Mickey Plush Style. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что кузов автомобиля покрыт мягким плюшевым материалом. В таком стиле отделаны и колесные диски. На крыше установлены уши, как у персонажа мультфильмов Микки Мауса. Отделка салона тоже плюшевая — искусственный мех тут повсюду, на сиденьях, дверных панелях и на рулевом колесе. Все выдержано в пастельных оттенках розового, желтого и голубого.

Стандартный Wuling Bingo оснащается аккумулятором емкостью 30 или 50 кВт.ч, запас хода в зависимости от версии варьируется от 203 до 410 км. В движение хетчбэк приводит 41-сильный электромотор. Если версия Mickey Plush Style поступит в продажу, то, скорее всего, все параметры останутся прежними.

Цены на Wuling Bingo в Китае начинаются от 59,8 тыс. юаней (775 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

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