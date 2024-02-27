Чебоксарский «Ромео» на Mercedes похитил девушку и повез ее на свидание

В Чебоксарах 39-летний водитель Mercedes проследил за бывшей девушкой и силой заставил ее поехать с ним на свидание. Об этом сообщает Shot.

«С расставанием не смог смириться 39-летний Сергей, который ранее занимал одну из руководящих должностей в «Чувашхлебопродукте». Он встречался с эффектной блондинкой, но та разорвала отношения незадолго до его дня рождения. Мужчина не собирался принимать тот факт, что девушка может достаться кому-то другому и поехал искать бывшую. Возле дома в Калининском районе Сергей запихнул любимую в салон и повез в сторону ТЦ. Но той в итоге удалось сбежать со свидания, а позже она заявила на экс-бойфренда в полицию», — говорится в публикации (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

В итоге на водителя Mercedes завели уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за похищение человека. Ранее он был судим за угрозу расправой.

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