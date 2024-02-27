В России выпустили первую партию автомобилей Lada Iskra

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выпустил первую партию автомобилей Lada Iskra. Об этом в интервью телеканалу «Тольятти 24» сообщил глава компании Максим Соколов.

«Долго такую интригу держать нельзя, поскольку первая партия этих автомобилей произведена, она проходит испытания», — сказал Максим Соколов.

По его словам, в ближайшее время состоится премьера этой модели. Конкретную дату топ-менеджер не назвал.

Летом 2023 года прототип Lada Iskra, который вывели на дорожные испытания, попал на видео в Тольятти. Как рассказывал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, выпуск Iskra планируется начать в конце 2024 года, старт продаж намечен на первый квартал 2025 года. Бюджетная Iskra будет продаваться параллельно с Granta, которую планируется снять с производства после 2026-2027 года.

Полная гамма кузовных модификаций Lada Iskra будет включать три версии: седан, хетчбэк и кросс-хетчбэк. Таким образом, автомобиль не будет предлагаться в кузове универсал.

Ранее глава «АвтоВАЗа» предложил протестировать Lada Iskra президенту России Владимиру Путину.