На «АвтоВАЗе» назвали Lada Aura «продуктом будущего» бренда

Новый седан Lada Aura, который будет представлен в III квартале 2024 года, является «продуктом будущего». Об этом в интервью телеканалу «Тольятти 24» заявил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. При этом топ-менеджер сравнил новинку с Toyota Camry.

«Пассажиру заднего сиденья на автомобиле Lada Aura гораздо комфортнее с точки зрения расстояния от ног, коленей до переднего сиденья или от головы до потолка автомобиля, чем на Toyota Camry. Это как раз подчеркивает полное соответствие класса этого автомобиля другим высоким мировым стандартам», — сказал Соколов.

Lada Aura оснащена мотором 1.8 мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. Aura построена на базе обновленной Vesta и отличается дополнительными 25 см пространства в салоне для пассажиров заднего ряда. Отделка интерьера седана выполнена из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема. По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, стоимость автомобиля окажется выше 2 млн рублей.

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