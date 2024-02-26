Гаишники задержали кабриолет «Жигули» с домашней мебелью вместе кресел

В Апшеронске Краснодарского края инспекторы ГИБДД остановили на дороге «ВАЗ-21074», у которого была спилена крыша, а в салоне установлены домашние кресла и ковер. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Кубани».

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«Произведён демонтаж верхней части кузова автомобиля, взамен штатных передних сидений автомобиля установлены деревянные кресла, а также в салоне автомобиля отсутствовали ремни безопасности, что сделало небезопасным дальнейшую эксплуатацию автомобиля», — перечисляются в сообщении ГИБДД элементы «тюнинга» автомобиля.

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