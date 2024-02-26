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Свадебный кортеж с киргизскими номерами устроил дрифт на мемориале ВОВ

В Самаре свадебный кортеж устроил дрифт на мемориале ВОВ

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Телеграм-канал Воронцова вещает

ГИБДД в Самаре оштрафовала автохулиганов, которые проехали к памятнику штурмовику «Ил-2» времен Великой Отечественной войны и кружили вокруг него на автомобилях. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«В отношении водителей автомобилей Kia Optima, Toyota Camry, Lada Granta и Hyundai Solaris вынесено постановление по ч.1 ст. 12.16 КоАП РФ (проезд в нарушении требования знака 3.1 «Въезд запрещен»», — отмечается в сообщении полиции.

Также на водителей Kia, Toyota и Lada составлены протоколы о мелком хулиганстве. Водителя Kia Optima оштрафовали и за тонировку на стеклах машины.

На видео, размещенном в Telegram-канале «Воронцова вещает», видно, что на автомобиле Toyota Camry, ездящем по мемориалу, установлены номерные знаки Кыргызстана. Toyota и Kia при этом украшены как машины для свадебного кортежа.

Ранее стало известно, что в Москве таксист выехал на встречную полосу и протаранил три автомобиля.

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