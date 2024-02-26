Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На Женевском автосалоне дебютировал Dacia Duster

Новый Dacia Duster показали в Женеве

close
100%
Dacia

На Женевском международном автосалоне представлен кроссовер Dacia Duster нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба Dacia.

Кроссовер третьего поколения построен на модульной платформе CMF-B. На европейском рынке он доступен с широкой линейкой двигателей, включая турбомотор, работающий на сжиженном газе, а также две гибридные версии. Duster доступен в переднеприводном и полноприводном вариантах.

Полноприводная трансмиссия нового кроссовера получила пять режимов работы.

«Новый Duster стоит менее €20 тыс. (2 млн рублей) и остается лучшим в своем классе семейным внедорожником по соотношению цена/качество», — отмечается в сообщении Dacia.

До этого стало известно, что производство нового Duster под маркой Renault будет налажено на заводе в Турции.

Ранее в России появились в продаже кроссоверы Citroen C5 Aircross с заводской гарантией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами