На Женевском автосалоне дебютировал Dacia Duster

На Женевском международном автосалоне представлен кроссовер Dacia Duster нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба Dacia.

Кроссовер третьего поколения построен на модульной платформе CMF-B. На европейском рынке он доступен с широкой линейкой двигателей, включая турбомотор, работающий на сжиженном газе, а также две гибридные версии. Duster доступен в переднеприводном и полноприводном вариантах.

Полноприводная трансмиссия нового кроссовера получила пять режимов работы.

«Новый Duster стоит менее €20 тыс. (2 млн рублей) и остается лучшим в своем классе семейным внедорожником по соотношению цена/качество», — отмечается в сообщении Dacia.

До этого стало известно, что производство нового Duster под маркой Renault будет налажено на заводе в Турции.

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