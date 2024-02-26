Россиянам назвали подержанные автомобили с АКП, которые не стоит покупать

При выборе подержанного автомобиля с автоматической трансмиссией лучше избегать машин французских марок, на которые устанавливалась коробка передач DP0, обладающая низким ресурсом. Также не стоит покупать машины Chevrolet и Opel с ненадежным 6-ступенчатым автоматом. Об этом рассказал эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Если ищете бюджетный автомобиль c автоматом, избегайте моделей Renault c коробкой DP0 (она же AL4 на многих Peugeot и Citroen). В 2009-м ее модернизировали (индекс DP2), стало намного лучше, но все равно ресурс оценивают в 250 тыс. км», — отметил Зиновьев.

Для простейшей четырехступенчатой трансмиссии такой ресурс недостаточен, добавил он. Также Зиновьев посоветовал по возможности отказаться от покупки автомобилей с автоматической трансмиссией 6Т30/40 производства General Motors. Она обладает значительным ресурсом, но страдает от регулярных поломок. Такую трансмиссию устанавливали на Chevrolet Cruze, Aveo и Cobalt, а также на некоторые модели Opel.

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