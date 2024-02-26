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Volkswagen перестал отзывать бракованные автомобили в России

Volkswagen прекратил проводить в РФ отзывные кампании по браку в автомобилях

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Volkswagen

Концерн Volkswagen больше не проводит в России отзывные кампании в отношении автомобилей, в которых выявлены недостатки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании «АГР», которая после приобретения завода-изготовителя в Калуге и официального дистрибьютора стала правопреемником бизнеса Volkswagen в России.

«ООО «АГР» не получает информации об отзывных кампаниях концерна Volkswagen, поскольку концерн такую информации не предоставляет. Тем не менее при получении информации о возможном несоответствии продукции требованиям ТР ТС мы, являясь изготовителем или его уполномоченным представителем, выполняем все обязанности, предписанные законодательством о техническом регулировании», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «АГР».

О ситуации с отзывными кампаниями в отношении автомобилей в России читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы самые популярные подержанные машины в Москве и Санкт-Петербурге.

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