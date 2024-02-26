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Человека зажало в грузовике при аварии в Москве

Человека зажало в грузовике при аварии на Варшавском шоссе на юге Москвы

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Depositphotos

Два грузовых автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе на юге Москвы. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на «Известия».

Отмечается, что ДТП произошло на шоссе по направлению в область. Столкнулись «Газель» и иномарка. В одной из машин зажало человека. Причины аварии установят правоохранители.

21 февраля сообщалось, что в России в 2023 году произошло 132,4 тыс. ДТП, что на 4,5% больше, чем в 2022 году.

В этот же день стало известно, что в Москве автомобиль упал с моста при съезде с МКАД на Бесединское шоссе в сторону центра. Происшествие случилось ночью в районе автовокзала «Южные ворота».

18 февраля на 36-м километре Московской кольцевой автодороги произошло ДТП с участием нескольких машин.

Ранее в Подмосковье маршрутка потеряла два колеса во время движения.

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