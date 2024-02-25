Движение по Крымскому мосту открыли спустя три часа

Движение автомобилей по Крымскому мосту открыли после затянувшейся приостановки. Об этом сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в публикации.

Крымский мост был перекрыт более трех часов. Сейчас дорога находится в загруженном состоянии.

«В очереди со стороны Тамани находится 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 450 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — отмечается в публикации пресс-службы к 22:00.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто 25 февраля примерно в 18:17. Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают в целях безопасности, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

Ранее МКАД парализовало из-за ДТП.