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Движение по Крымскому мосту открыли спустя три часа

Крымский мост открыли для движения примерно через три часа после перекрытия

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Ulf Mauder/Global Look Press

Движение автомобилей по Крымскому мосту открыли после затянувшейся приостановки. Об этом сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в публикации.

Крымский мост был перекрыт более трех часов. Сейчас дорога находится в загруженном состоянии.

«В очереди со стороны Тамани находится 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 450 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — отмечается в публикации пресс-службы к 22:00.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто 25 февраля примерно в 18:17. Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают в целях безопасности, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

Ранее МКАД парализовало из-за ДТП.

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