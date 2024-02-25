Водителям в Москве рекомендовали скорее бросать автомобили

Столичный Дептранс рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт из-за ледяного дождя. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«По прогнозу синоптиков, сегодня с 18:00 до завтрашнего утра в Москве ожидается ледяной дождь <...> Для поездок по городу сегодня и завтра рекомендуем по возможности использовать городской транспорт», — говорится в сообщении.
Также водителям напомнили о необходимости избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон.
Штормовое предупреждение объявили с 16:00 в Подмосковье и с 18:00 — в Москве. Сильные осадки продлятся до 10:00 завтрашнего дня. В столичном регионе также ожидается гололед и гололедица. Из-за непогоды в Москве объявили желтый уровень погодной опасности, который действует до 21:00 понедельника. Он связан с порывами ветра до 15 м/с и гололедом.
За ситуациях на дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД, отметили в Дептрансе.
Ранее на МКАДе оказалось затруднено движение из-за ДТП.