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Водителям в Москве рекомендовали скорее бросать автомобили

Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за ледяного дождя

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Столичный Дептранс рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт из-за ледяного дождя. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«По прогнозу синоптиков, сегодня с 18:00 до завтрашнего утра в Москве ожидается ледяной дождь <...> Для поездок по городу сегодня и завтра рекомендуем по возможности использовать городской транспорт»‎, — говорится в сообщении.

Также водителям напомнили о необходимости избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон.

Штормовое предупреждение объявили с 16:00 в Подмосковье и с 18:00 — в Москве. Сильные осадки продлятся до 10:00 завтрашнего дня. В столичном регионе также ожидается гололед и гололедица. Из-за непогоды в Москве объявили желтый уровень погодной опасности, который действует до 21:00 понедельника. Он связан с порывами ветра до 15 м/с и гололедом.

За ситуациях на дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД, отметили в Дептрансе.

Ранее на МКАДе оказалось затруднено движение из-за ДТП.

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