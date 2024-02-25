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В России стартовали продажи Toyota Urban Cruiser, главного конкурента Hyundai Creta

В России завезли новый Toyota Urban Cruiser, ценник начинается от 3,6 млн рублей

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Toyota

В России стало возможно купить новый кроссовер Toyota Urban Cruiser, который за рубежом считается прямым конкурентом Hyundai Creta. Об этом сообщает портал «Автономности дня».

Сейчас новинку продают в Краснодаре по цене от 3,65 млн руб. За эту стоимость можно приобрести кроссовер в комплектации GLX, включающей панорамную крышу с люком, камеру кругового обзора, проекцию на лобовое стекло, функции дистанционного управления с помощью смартфона или умных часов и голосовое управление, которое может работать в паре с Google Assistant и Siri.

Toyota Urban Cruiser также реально найти в Москве, однако в столице кроссоверы продаются по более высокому ценнику – от 3,78 млн до 3,87 млн руб.

Модель оснастили 1,5-литровым 102-сильным бензиновым двигателем с 48-вольтовым стартер-генератором Neo Drive.

До этого Toyota продлила простой на заводах в Японии из-за фальсификации данных о моторах. Автопроизводитель заподозрил подрядчика, Toyota Industries, в подтасовке результатов испытания дизелей.

Ранее в России раскрыли стоимость самых дешевых пикапов.

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