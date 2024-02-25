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В Саратове автобус с пассажирами врезался в две машины и протаранил остановку

Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в два авто и остановку

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Телеграм-канал «Прокуратура Саратовской области»

В Саратове пассажирский автобус попал в ДТП, сначала столкнувшись с двумя автомобилями, а затем врезавшись в остановку общественного транспорта. Об этом прокуратура региона сообщила в своем Telegram-канале.

«‎По предварительным данным, в дневное время 25 февраля на пересечении улиц Антонова и Топольчанской Саратова произошло столкновение пассажирского автобуса №11 и двух легковых автомобилей, после чего автобус врезался в остановку общественного транспорта»‎, — говорится в публикации.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Ленинского района Саратова Артур Амбарцумян. Он будет координировать деятельность служб. В ГИБДД сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.

До этого в Стерлитамаке маршрутная «Газель» полностью выгорела на проезжей части. Микроавтобус вспыхнул прямо возле остановки. По предварительным данным, это произошло из-за неисправности газового оборудования.

Ранее на трассе Екатеринбург — Серов у грузовика отлетело заднее колесо и ранило человека.

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