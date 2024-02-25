Назван список самых популярных подержанных автомобилей в Москве и Петербурге

В «Автостате» раскрыли список самых популярных подержанных машин в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте агентства.

«За весь 2023 год в столице РФ было куплено 8160 подержанных «фокусов». По этому показателю Ford Focus смог опередить такие модели, как Skoda Octavia (7790 шт.), Kia Rio (6385 шт.), Toyota Camry (6327 шт.) и Hyundai Solaris (6277 шт.)», — говорится в сообщении.

Первенство в марочном рейтинге в Москве досталось Lada — в прошлом году было распродано почти 37 тыс. шт. Вторым в списке идет немецкий BMW, а третьим — его «соотечественник» Mercedes-Benz.

В Санкт-Петербурге в топ самых популярных авто с пробегом вошли Ford Focus, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio и Skoda Octavia. Марочный рейтинг возглавили LADA, Volkswagen и BMW.

До этого на «АвтоВАЗе» рассказали о комплектациях Lada Largus. Модель ижевской сборки сначала будут предлагать в простых комплектациях. Дорогие версии модели появятся позже.

Ранее в Москве крыша автостоянки обрушилась на 30 автомобилей.