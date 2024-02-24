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На Lada Granta вернули подушки безопасности

«АвтоВАЗ» вернул подушки безопасности на Lada Granta

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Lada

«АвтоВАЗ» на прошедшей неделе выпускал мелкими партиями автомобили Lada Granta с подушками безопасности и полноценно работающей системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщает паблик Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

По его данным, в ближайшее время подушки безопасности и полноценная «ЭРА-ГЛОНАСС» вернутся на все выпускаемые Lada Granta. Также завод собирал Lada Granta в базовой комплектации «Стандарт», недостаток которых наиболее сильно ощущается в дилерской сети.

До этого стало известно, в каких комплектациях на заводе Lada в Ижевске будут выпускать универсалы и фургоны Lada Largus. Возобновление массового выпуска этой модели на заводе в Ижевске запланировано на май 2024 года. В настоящее время завод собрал пилотную партию Largus.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz пересмотрел планы по переходу на электромобили.

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