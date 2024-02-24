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В Ставрополе перекрыли Российский проспект из-за шатающегося над дорогой столба

В Ставрополе сняли на видео качающийся столб, нависший над проезжей частью

Госавтоинспекция в Ставрополе перекрыла движение по Российскому проспекту из-за грозящей обрушиться мачты городского освещения. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.

«В Ставрополе на проспекте Российском (в районе музея «Россия – Моя история») из-за угрозы падения опоры ЛЭП реорганизовано движение транспортных средств, на участке введено временное ограничение движения», — отмечается в сообщении ГИБДД.

Поток транспорта был направлен в объезд. На месте происшествия работают городские экстренные службы. На опубликованном видео видно, что столб с двумя фонарями и прикрепленными к нему проводами раскачивается из стороны в сторону под действием ветра. При этом он накреняется над проезжей частью проспекта.

Рядом находится «Газель» аварийной службы и патрульная машина ДПС, поперек проезжей части выставлены сигнальные конусы.

Ранее в Норильске водитель самосвала не успел затормозить перед тепловозом и врезался в него.

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