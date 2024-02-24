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Краснодарские полицейские оштрафовали водителя «Нивы» за полет над тротуаром

В Краснодарском крае оштрафовали водителя, взлетевшего на «Ниве» над тротуаром

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Интересный Краснодар/VK

В городе Гулькевичи Краснодарского края сотрудники ГИБДД разыскали и привлекли к административной ответственности водителя, который на большой скорости ездил по тротуару, при этом машина отрывалась от земли. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

Видеоролик, на котором «Нива» мчится по тротуару, подпрыгивая на неровностях и отрываясь от земли всеми колесами, был размещен в соцсетях.

«Полицейские установили автолюбителя, им оказался 19-летний местный студент. Приезжая на выходные из Краснодара, он взял машину у отца покататься», — отмечается в сообщении полиции.

Молодого человека разыскали и доставили в полицию. Он сознался в содеянном. На водителя составлен протокол по части 2 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ. За езду по тротуарам и пешеходным дорожкам предусмотрен штраф в 2 тыс. рублей.

Ранее в Норильске водитель самосвала не успел затормозить перед тепловозом и врезался в него.

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