Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Названы причины сокращения выбора электромобилей в России

Ассортимент электромобилей в России сократится из-за ужесточения их сертификации

close
100%
Zeekr

Ассортимент электромобилей, представленных на российском рынке, неизбежно сократится после ужесточения правил их ввоза, которое произошло в феврале 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на опрошенных участников рынка.

«Что касается электромобилей таких популярных марок, как Avatr и Zeekr, а также Lynk & Co, HiPhi, Rising, LiXiang, то импортировать их теперь будут только физлица для частного пользования и импортеры», — рассказал агентству замгендиректора по продажам новых автомобилей автомобильной группы «Авилон» Алексей Стариков.

Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль пояснил, что с 1 февраля на гибриды и электромобили, официально ввозимые в страну, перестал распространяться порядок упрощенной сертификации. Начиная с этого времени поставщик должен оформлять полноценное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что занимает длительное время и существенно дороже, чем легализация машин по прежней упрощенной процедуре.

По мнению Мигаля, отмена упрощенного ввоза электрокаров потребовалось для поддержки отечественных производителей и стимулирования зарубежных концернов к локализации машин в России.

Ранее стало известно, что к 2025 году Jeep выпустит пять новых моделей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами