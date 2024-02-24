Названы причины сокращения выбора электромобилей в России

Ассортимент электромобилей, представленных на российском рынке, неизбежно сократится после ужесточения правил их ввоза, которое произошло в феврале 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на опрошенных участников рынка.

«Что касается электромобилей таких популярных марок, как Avatr и Zeekr, а также Lynk & Co, HiPhi, Rising, LiXiang, то импортировать их теперь будут только физлица для частного пользования и импортеры», — рассказал агентству замгендиректора по продажам новых автомобилей автомобильной группы «Авилон» Алексей Стариков.

Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль пояснил, что с 1 февраля на гибриды и электромобили, официально ввозимые в страну, перестал распространяться порядок упрощенной сертификации. Начиная с этого времени поставщик должен оформлять полноценное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что занимает длительное время и существенно дороже, чем легализация машин по прежней упрощенной процедуре.

По мнению Мигаля, отмена упрощенного ввоза электрокаров потребовалось для поддержки отечественных производителей и стимулирования зарубежных концернов к локализации машин в России.

Ранее стало известно, что к 2025 году Jeep выпустит пять новых моделей.