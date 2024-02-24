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Маршрутная «Газель» выгорела в центре Стерлитамака

В Стерлитамаке маршрутная «Газель» полностью выгорела на проезжей части

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Телеграм-канал «Mash Batash»

В Стерлитамаке на улице Худайбердина загорелось маршрутное такси, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Микроавтобус вспыхнул на проезжей части около остановки. По предварительным данным, это произошло из-за неисправности газового оборудования. На видео, снятом из близлежащего дома, видно, что микроавтобус «Газель» полностью охвачен огнем, от него поднимается столб черного дыма.

«Газель» следовала по маршруту «Уфа — Стерлитамак», уточняется в Telegram-канале республиканской прокуратуры.

«Пассажиры транспортного средства самостоятельно эвакуировались, пострадавших нет», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее в Москве около 30 автомобилей придавило упавшим навесом на автостоянке.

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