Маршрутная «Газель» выгорела в центре Стерлитамака

В Стерлитамаке на улице Худайбердина загорелось маршрутное такси, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Микроавтобус вспыхнул на проезжей части около остановки. По предварительным данным, это произошло из-за неисправности газового оборудования. На видео, снятом из близлежащего дома, видно, что микроавтобус «Газель» полностью охвачен огнем, от него поднимается столб черного дыма.

«Газель» следовала по маршруту «Уфа — Стерлитамак», уточняется в Telegram-канале республиканской прокуратуры.

«Пассажиры транспортного средства самостоятельно эвакуировались, пострадавших нет», — отмечается в сообщении ведомства.

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