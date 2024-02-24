Под Тверью таксист-мигрант набросился на водителя с угрозами, им заинтересовался СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку после конфликта водителя с таксистом-мигрантом в Тверской области. Об этом сообщается на сайте СКР.

«По данным соцмедиа, в городе Твери мигрант нарушил Правила дорожного движения, а после замечания местного жителя высказал в его адрес угрозы применения физической силы», — отмечается в сообщении ведомства.

Доследственная проверка по факту инцидента будет проведена в Тверском областном управлении СК. Конфликт между водителями произошел в микрорайоне Мамулино города Твери, уточняет tverigrad.ru.

Таксист перегородил дорогу местному жителю, а затем начал его оскорблять. Видеозапись инцидента появилась в паблике «Подслушано в Мамулино» в соцсети «ВКонтакте».

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