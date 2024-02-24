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Упавшая крыша парковки придавила 30 машин в Москве

В Москве крыша автостоянки обрушилась на 30 автомобилей

На севере Москвы обрушилась крыша охраняемой парковки, под завалами находится не менее 30 автомобилей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на стоянке в районе 90-го километра МКАД в районе Северное Медведково. Под упавшим навесом находилось большое количество машин, включая Porsche Panamera, Kia Ceed, Mercedes-Benz, Hyundai Solaris, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Tiguan.

На место происшествия были вызваны городские экстренные службы. По предварительной информации, в результате обрушения никто не пострадал. На кадрах с места происшествия видно, что металлические стойки навеса, под которым стояли машины, подогнулись. На крыше при этом скопился толстый слой снега.

До этого на Ямале Lada Largus сгорел после ДТП с автомобилем ГАЗ «Соболь».

Ранее в Москве коммунальщики забросали машины снегом с крыш.

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