Упавшая крыша парковки придавила 30 машин в Москве

На севере Москвы обрушилась крыша охраняемой парковки, под завалами находится не менее 30 автомобилей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на стоянке в районе 90-го километра МКАД в районе Северное Медведково. Под упавшим навесом находилось большое количество машин, включая Porsche Panamera, Kia Ceed, Mercedes-Benz, Hyundai Solaris, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Tiguan.

На место происшествия были вызваны городские экстренные службы. По предварительной информации, в результате обрушения никто не пострадал. На кадрах с места происшествия видно, что металлические стойки навеса, под которым стояли машины, подогнулись. На крыше при этом скопился толстый слой снега.

До этого на Ямале Lada Largus сгорел после ДТП с автомобилем ГАЗ «Соболь».

Ранее в Москве коммунальщики забросали машины снегом с крыш.