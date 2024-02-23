Mercedes-Benz выпустит премиальную линейку автомобилей Mythos

Немецкая компания Mercedes-Benz планирует начать выпуск новой премиальной линейки автомобилей, которые будут дороже моделей Maybach. Об этом сообщает портал motor1.com.

Отмечается что первый автомобиль сверхроскошной линейки Mythos появится в 2025 году. Данная модель будет создана на основе родстера Mercedes-AMG SL. Однако она будет отличаться от этого автомобиля своим уникальным дизайном, роскошным интерьером, мощными двигателями и передовыми технологиями.

Автомобили Mythos будут производиться в небольших количествах. Стоимость каждого из экземпляров составит не менее $300 тыс (28 млн рублей по курсу на момент публикации). Ожидается, что первые машины будут доставлены клиентам в 2026 году.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель Jetour, входящий в состав бренда Chery, представил кроссовер X90 Pro. В Китае Jetour X90 Pro будет предлагаться с 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. Кроме того, доступна версия с мотором 2,0 л. с отдачей 254 л.с. Автомобиль в КНР будет стоить от 129,9 тыс. юаней (1,7 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что на рынок РФ поступит китайский хетчбэк в стиле «Оки».