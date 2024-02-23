Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Mercedes-Benz выпустит премиальную линейку автомобилей Mythos

Mercedes-Benz начнет выпуск сверхпремиальных автомобилей Mythos

close
100%
Unsplash

Немецкая компания Mercedes-Benz планирует начать выпуск новой премиальной линейки автомобилей, которые будут дороже моделей Maybach. Об этом сообщает портал motor1.com.

Отмечается что первый автомобиль сверхроскошной линейки Mythos появится в 2025 году. Данная модель будет создана на основе родстера Mercedes-AMG SL. Однако она будет отличаться от этого автомобиля своим уникальным дизайном, роскошным интерьером, мощными двигателями и передовыми технологиями.

Автомобили Mythos будут производиться в небольших количествах. Стоимость каждого из экземпляров составит не менее $300 тыс (28 млн рублей по курсу на момент публикации). Ожидается, что первые машины будут доставлены клиентам в 2026 году.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель Jetour, входящий в состав бренда Chery, представил кроссовер X90 Pro. В Китае Jetour X90 Pro будет предлагаться с 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. Кроме того, доступна версия с мотором 2,0 л. с отдачей 254 л.с. Автомобиль в КНР будет стоить от 129,9 тыс. юаней (1,7 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что на рынок РФ поступит китайский хетчбэк в стиле «Оки».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами