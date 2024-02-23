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Коммунальщики закидали снегом с крыш стоящие у дома автомобили

В Москве коммунальщики разбили три авто, сбросив на них снег с крыши

Жители дома в центре Москвы заявили на «Жилищник» из-за разбитых автомобилей. Сотрудники во время чистки крыши скидывали снег прямо на припаркованные машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«В среду утром сотрудники «Жилищника» чистили крышу дома на Ленинградском проспекте. Последствия уборки — как минимум три разбитых автомобиля, припаркованных во дворе», — говорится в сообщении.

Судя по фото и видео, у одной из машин помята крыша, разбито лобовое стекло и правое зеркало. Владелец написал заявление на коммунальщиков с требованием возместить ущерб. Вместе с ним в полицию обратились соседи, чьи авто также пострадали от льда и снега.

До этого независимый автоэксперт Андрей Ломанов заявил, что автомобили, припаркованные на газоне или вблизи пешеходного перехода на территории двора, могут эвакуировать. Помимо этого, машину могут переместить, если она загораживает важные объекты, например, вход в подъезд. Парковать транспортные средства не стоит и возле мусорных площадок.

Ранее россиянам объяснили, почему не стоит ездить на заснеженном автомобиле.

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