На «АвтоВАЗе» рассказали о комплектациях Lada Largus

Lada Largus ижевской сборки сначала будут предлагать в простых комплектациях. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на источник на «АвтоВАЗе».

Отмечается, что дорогие версии модели появятся позже. Опциональные открывающиеся задние форточки у автомобиля тоже будут, но позже. «АвтоВАЗ» отправляет в Ижевск большое количество специалистов из Тольятти — для обучения местного персонала, добавил собеседник.

Выпуск товарных экземпляров Largus на заводе «Лада Ижевск» стартует в мае.

В середине августа 2023 года на «АвтоВАЗе» объявили об окончании выпуска Lada Largus в Тольятти. Осенью начался перенос оборудования на завод в Ижевск, где в 2024 году Largus планируется запустить модель в производство. Перенос производства связан с планами нарастить выпуск автомобилей Vesta на основном предприятии в Тольятти.

По словам Соколова, процесс переноса Largus в Ижевск и запуск производства потребует дополнительно около 2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» может наладить выпуск семейных автомобилей.