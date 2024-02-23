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Названы самые полезные системы помощи водителю

«Автостат»: самой полезной опцией в авто является оповещение о незакрытых дверях

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Pixabay

Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, какие системы помощи водителю в автомобиле мужчины считают наиболее полезными. В опросе приняли участие 3 тыс. респондентов.

Так, самой полезной системой помощи водителю мужчины считают оповещение о незакрытых дверях или багажнике машины. Второе место заняла система контроля слепых зон. На третьем находится система предварительного экстренного торможения.

В топ-10 вошли система ночного видения, адаптивный круиз-контроль, система автоматического освещения, функция удержания полосы движения, ассистент помощи при парковке, система распознавания дорожных знаков, функция предупреждения об усталости водителя.

Согласно ранее проведенному опросу, 70% автомобилистов было бы проще всего отказаться от электропривода багажника. Это был самый популярный ответ. На втором месте находится система кругового обзора (около 60% участников исследования). Чуть меньше (58,4%) — уверены, что легко обошлись бы без обогрева руля.

Кроме того, в антирейтинге присутствуют система помощи при парковке (56,8%), круиз-контроль (56,7%), система помощи при трогании на подъеме (56,5%), адаптивные фары (55%), центральный подлокотник (54)%, иммобилайзер (51,4%) и обогрев форсунок стеклоомывателя (51,3%).

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