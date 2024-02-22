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Toyota принесет в жертву Land Cruiser из-за выбросов

Toyota может прекратить выпуск дизельных Land Cruiser из-за фальсификации данных

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Toyota

Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии может отозвать сертификаты некоторых дизельных двигателей Toyota, что угрожает выпуску Land Cruiser. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Сейчас японский регулятор ведет расследование в отношении дочерней компании автопроизводителя Toyota Industries, которая манипулировала данными о производстве вредных выбросов. Решение об отзыве сертификатов зависит от того, насколько серьезным было правонарушение. При худшем сценарии компания больше не сможет производить некоторые модели двигателей. Это ставит под угрозу выпуск Land Cruiser, несмотря на то, что недавно отгрузки дизельных версий автомобиля возобновились.

В январе компанию Toyota Industries стали обвинять в том, что она сфальсифицировала данные о вредных выбросах некоторых своих двигателей. Их использовали в таких автомобилях, как Toyota Land Cruiser 300 и Hiace.

Ранее были названы пикапы, которые становятся только дороже со временем.

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