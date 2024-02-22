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Уголовник-рецидивист устроил гонки с гаишниками в стиле GTA в Кемерово

На видео попали гонки в стиле GTA уголовника-рецидивиста в Кемерово

В Кемерово лихач спровоцировал три аварии, пытаясь скрыться от полицейских. Об этом сообщили в Telegram-канале ГИБДД.

«В отношении водителя составлено 25 протоколов за нарушения ПДД, в том числе 8 – за проезд на запрещающий сигнал светофора, 6 – за выезд на полосу встречного движения, а также за оставление места ДТП, отказ от прохождения медосвидетельствования, вождение без прав, невыполнение требования об остановке, неповиновение сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что инспекторы заметили подозрительный автомобиль во время патрулирования центра города. Водителю подали сигнал остановиться, но тот нажал на газ и спровоцировал погоню с несколькими экипажами ДПС. Пытаясь скрыться, нарушитель трижды столкнулся с другими машинами. В результате лихача удалось остановить во дворах, при этом водитель намеренно наехал на патрульный автомобиль. Также он оказал сопротивление и пытался сбежать, но сотрудникам Госавтоинспекции удалось задержать его.

Нарушителем оказался 28-летний кемеровчанин без водительских прав, имеющий несколько судимостей. Его арестовали на 10 суток и оштрафовали более чем на 40 тыс. руб.

Ранее в Госдуме отклонили законопроект о штрафах за опасное вождение.

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