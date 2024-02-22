В России появится китайская версия «Оки»

В ближайшее время на отечественном рынке появится китайский хэтчбек Leapmotor T03. Об этом пишет корреспондент Autonews.ru, обратившийся в дилерскую компанию, которая занимается поставками машин из Поднебесной в Россию (название не уточняется).

На сегодняшний день в модельный ряд Leapmotor входят четыре автомобиля с электрическими силовыми установками. Самым доступным и компактным из них считается хэтчбек Leapmotor T03. Длина машины составляет всего 3,6 м, поэтому по габаритам ее можно сравнить с российской «Окой» (3,2 м). Ожидается, что новинка на отечественном рынке будет конкурировать со Smart, Ora R1 и EQ1.

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Leapmotor T03 оснастили электромотором на передней оси мощностью 75 л.с. или 109 л.с. в зависимости от версии. Топовая модель может развивать скорость до 130 км/ч. Ключевой особенностью хэтчбека считается автопилот второго уровня, включающий в себя камеры, радар, ультразвуковые датчики, круиз-контроль и систему удержания в полосе движения.

В КНР цены на Leapmotor T03 стартуют примерно от ¥68 тыс. (870 тыс. руб. на момент публикации). Ожидается, что в РФ модель поступит в сильно ограниченном количестве, а стоимость будет значительно выше, чем в Поднебесной.

Ранее в Китае начались продажи модели Leapmotor C10, которая станет конкурентом BMW X3.