Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В России появится китайская версия «Оки»

На рынок РФ поступит китайский хэтчбек в стиле «Оки»

close
100%
dongchedi.com

В ближайшее время на отечественном рынке появится китайский хэтчбек Leapmotor T03. Об этом пишет корреспондент Autonews.ru, обратившийся в дилерскую компанию, которая занимается поставками машин из Поднебесной в Россию (название не уточняется).

На сегодняшний день в модельный ряд Leapmotor входят четыре автомобиля с электрическими силовыми установками. Самым доступным и компактным из них считается хэтчбек Leapmotor T03. Длина машины составляет всего 3,6 м, поэтому по габаритам ее можно сравнить с российской «Окой» (3,2 м). Ожидается, что новинка на отечественном рынке будет конкурировать со Smart, Ora R1 и EQ1.

close
100%
dongchedi.com

Leapmotor T03 оснастили электромотором на передней оси мощностью 75 л.с. или 109 л.с. в зависимости от версии. Топовая модель может развивать скорость до 130 км/ч. Ключевой особенностью хэтчбека считается автопилот второго уровня, включающий в себя камеры, радар, ультразвуковые датчики, круиз-контроль и систему удержания в полосе движения.

В КНР цены на Leapmotor T03 стартуют примерно от ¥68 тыс. (870 тыс. руб. на момент публикации). Ожидается, что в РФ модель поступит в сильно ограниченном количестве, а стоимость будет значительно выше, чем в Поднебесной.

Ранее в Китае начались продажи модели Leapmotor C10, которая станет конкурентом BMW X3.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами