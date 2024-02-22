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В автомобилях Jeep обнаружили фатальный дефект

Jeep отзовет 200 тысяч машин из-за риска ДТП

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Jeep

Jeep отзовет почти 200 тыс. гибридных автомобилей из-за проблем с программным обеспечением. Об этом говорится в сообщении компании, которое опубликовало Национальное управление безопасности дорожного движения США.

Выяснилось, что во многих автомобилях Jeep был неверно запрограммирован процессор управления гибридной системой. Это могло привести к отключению обогрева лобового стекла и, как следствие, плохой видимости.

Отзывная кампания затрагивает модель Grand Cherokee 4xe 2022-2024 годов выпуска. Дефект также обнаружили в Wrangler 4xe 2021-2024 годов. Отмечается, что специалистам придется обновить ПО у этих моделей. Дилеров и владельцев предупредят об отзыве 5 апреля. При этом водители смогут сами проверить, попадает ли их автомобиль под кампанию. Для этого придется ввести 17-значный идентификационный номер машины на сайте производителя или NHTSA.

Grand Cherokee 4xe и Wrangler 4xe имеют турбированный четырехцилиндровый двигатель объемом 2,0 л. Первая модель может проехать на одной электротяге до 42 км, а запаса хода второй хватает на 35 км.

Ранее в автомобилях Tesla также выявили проблему, которая может привести к аварии.

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