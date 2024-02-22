Агрегаторы такси попросили денег у государства на автомобили

Чтобы решить проблему роста цен и дефицита машин в такси необходимо разработать программу господдержки субсидирования закупок отечественных авто для таксопарков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский союз промышленников и предпринимателей РСПП.

«Необходимо тщательно подойти к мерам поддержки не только отечественного автопрома, но и таксомоторной отрасли — например, разработать программу государственной поддержки субсидирования закупок автомобилей в такси», — говорится в сообщении.

Напомним, сервисы такси пожаловались на нехватку автомобилей для обновления своих парков. По их словам, машины при интенсивной эксплуатации выбывают за три года, а заменить их нечем, так как рынок новых бюджетных машин в России на деле перестал существовать.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил, что в ближайшее время в России продолжит снижаться количество водителей такси, как и число автомобилей. На фоне кризиса в отрасли цены продолжат расти.

Ранее сообщалось, что ФАС уличила «Яндекс.Такси» в завышении цен на услуги.