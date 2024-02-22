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Названы регионы России, где сложнее угнать автомобиль

В «Авто.ру» определили регионы с самыми защищенными от угона автомобилями

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Depositphotos

В январе 2024 года наибольшее число объявлений новых автомобилей, оснащенных сигнализацией, отмечается в Архангельской (72%), Самарской (62,3%) и Омской (58%) областях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков «Авто.ру».

Отмечается, что в Москве этот показатель составляет 42%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 20%. Самые распространенные противоугонные опции, которыми с завода оснащаются машины, — это центральный замок и иммобилайзер. Такими системами оснащены 95% всех продаваемых машин. Обычной противоугонной системой оснащены 28% автомобилей, а еще 4% — сигнализацией с обратной связью.

Аналитики отметили, что практически все новые продаваемые автомобили в России оснащены хотя бы одной противоугонной опцией.

Ранее стало известно, что наиболее угоняемыми моделями авто по итогам 2023 года стали Hyundai Santa Fe, Kia K5, Hyundai Tucson, Hyundai Palisade, Lada Granta. В сегменте премиальных авто в число самых угоняемых вошел кроссовер Mercedes-Benz GLE-Class. Среди китайских авто лидирует по угонам Chery Tiggo и Exeed TXL.

В целом по итогам 2023 года число угонов в России выросло почти на 15%. Наибольшее число угонов авто в 2023 году было зафиксировано в феврале, мае, августе и сентябре.

Чаще всего жертвами угонщиков в этом году становились корпоративные автопарки – 47% происшествий.

Ранее россиянам рассказали, как понять, что машина заинтересовала воров.

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