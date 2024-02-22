Mercedes-Benz обошел Tesla и стал самым дорогим автомобильным брендом

Mercedes-Benz занял первое место в рейтинге самых дорогих автомобильных брендов мира, он обогнал предыдущего лидера электрокаров Tesla. Такими данными поделилась консалтинговая компания Brand Finance.

Автомобили Tesla заняли первое место в прошлом году, до этого Mercedes-Benz уже был самым дорогим брендом. На текущий момент стоимость Mercedes-Benz выросла на 1%, до $59,4 млрд, а стоимость бренда Tesla упала на 12%, составив $58,3 млрд.

Аналитики Brand Finance связывают изменение рынка со скандалами вокруг основателя компании Илона Маска, его высказывания негативно сказываются на репутации Tesla.

В следующую тройку самых дорогих автомобильных брендов после двух лидеров попали Toyota ($52,7 млрд), Porsche ($43,1 млрд) и BMW ($41 млрд).

Самым дорогим китайским автомобильным брендом стал производитель электромобилей BYD. Он вырос на 20%, до $12,1 млрд.

В феврале в моделях Mercedes был обнаружен опасный брак, но в России их не отзовут. Отмечается, что отзывная кампания затронет автомобили AMG GT, C-Class, CLE, E-Class, EQE, EQS, GLC, S-Class и SL. Все машины были произведены в 2023 году. На такие машины были установлены предохранители, которые не соответствуют требованиям по безопасности. Это может привести к выходу силового агрегата из строя. Кроме того, автомобили могут загореться.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.