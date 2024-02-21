Стала известна новая китайская модель, которую выпустят под брендом «Амберавто»

Еще одной моделью под брендом «Амберавто» станет компактный электрохетчбэк из Поднебесной JMEV EV3. Об этом пишет портал «Китайские автомобили» со ссылкой на источники.

Анонс второй модели ожидается во второй половине 2024 года. При этом в Россию уже везут SKD-комплекты для крупноузловой сборки машины на «Автоторе» в Калининграде.

JMEV EV3 дебютировал в Китае в прошлом году и представляет собой модернизированную компактную версию хетчбэка Е300 2019 года. Модели сильно похожи как стилистически, так и технически. JMEV EV3 имеет мотор мощностью 49 л.с. и может разгоняться до 100 км/ч. Показателя в 50 км/ч реально достичь за 5,5 сек. На одной зарядке можно проехать 320 км.

До этого «Автотор» представил первую модель под брендом «Амберавто» — ею стал электрический седан А5. Первые экземпляры машины собраны в Калининграде в конце 2023 года. А5 оснащен электродвигателем мощностью 160 л.с., запас хода на одной зарядке заявлен на уровне 520 км. Внешний вид «Амберавто А5» аналогичен китайскому электромобилю JMEV GSE.

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