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Ни разу не победивший первый китайский гонщик «Формулы-1» прорекламирует Zeekr

Неудачливый первый китайский гонщик «Формулы-1» прорекламирует Zeekr

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Zeekr

В промо-кампании обновленного лифтбека 001 появился Чжоу Гуаньюй — первый китайский гонщик «Формулы 1» и второй по счету пилот в составе Zeekr. Об этом пишет AutoHome.

«Он [Чжоу Гуаньюй] автогонщик, модник и художник, который постоянно выходит за рамки», — отмечает Zeekr. Китайская звезда выступит за команду Stake F1 в сезоне 2024 года. На Гран-при Великобритании 2022-го Чжоу попал в аварию, в результате чего гонку пришлось остановить. В сфере моды он сотрудничал с брендами Dior, Prada, Lululemon и Hublot.

В обновленной версии лифтбека немного изменили интерьер и внедрили современные силовые установки, которые позволят батареям быстрее заряжаться. Минимальное время пополнения энергозапаса с 10% до 80% составит 11,5 минуты. Самая мощная версия 001 будет набирать 100 км/ч за 3,3 секунды. Запас хода варьируется от 626 до 750 км.

Премьера новинки запланирована на 27 февраля.

В прошлом году Zeekr уже взял на должность главного консультанта компании звезду Финляндии — чемпиона «Формулы 1» Кими Райкконена.

Ранее «Авилон» из-за ужесточения законов перестал поставлять Avatr и Zeekr в РФ.

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