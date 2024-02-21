Раскрыты подробности о самом быстром Porsche из когда-либо существовавших

Porsche хочет выпустить самый быстрый электрический гиперкар по мотивам концепт-модели Mission X, представленной в прошлом году. Об этом сообщил глава компании Оливер Блюм в разговоре с СarsSales.

«Нашим концепт-каром мы показали технологию, которую хотим внедрить в автомобиль, а также характеристики производительности; отзывы, которые мы получили…были исключительно положительными, так что это стало отличной мотивацией создать серийную машину», — сказал Блюм.

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Если проект гиперкара одобрят, то он войдет в ряды флагманов марки после моделей 959, Carrera GT и 918 Spyder. Ожидается, что его соберут на 900-вольтовой архитектуре с батареей, а заряжаться он будет в два раза быстрее Taycan Turbo S.

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Новая модель Porsche может отобрать звание быстрейшего дорожного автомобиля у Mercedes-AMG One. Также конкурентами будущего гиперкара считаются Lotus Evija с мощной электроустановкой на 2 тыс. лошадиных сил и 1914-сильный хорватский Rimac Nevera.

Ранее в моделях Mercedes обнаружили опасный брак.